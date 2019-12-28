Казахстанский канал покажет прямую трансляцию боя Дэвис — Гамбоа за титул чемпиона мира WBA

Утром 29 декабря в Атланте (штат Джорджия, США) состоится бой в легком весе за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA между американским боксером Джервонтой Дэвисом (22-0, 21 КО) и кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-2, 18 КО), сообщает Sports.kz.