Коньком трубу с водой пробил Евгений Плющенко во время выступления

Фигурист совершил неудачный прыжок во время ледового шоу в румынском городе Клуже. Во время прыжка он повредил коньком трубу с водой, в центре катка забил небольшой фонтанчик.