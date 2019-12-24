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РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабря

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Корреспондент «Матч ТВ» объяснил, почему Дмитрий Малышко отказался от поездки на «Ижевскую винтовку»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко был готов отправиться на «Ижевскую винтовку», чтобы затем вернуться в сборную, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов.
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Россия стартует на молодёжном чемпионате мира по хоккею матчем против Чехии

В четверг стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею. Турнир, в котором сборная России традиционно считается одним из фаворитов. При этом чемпионат носит неофициальный статус «ярмарки талантов».
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