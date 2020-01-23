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СМИ: Краневиттер подписал контракт с «Монтерреем» на четыре года

Полузащитник Матиас Краневиттер перешел из «Зенита» в «Монтеррей». Об этом сообщает Notiulti. По информации источника, аргентинец уже прошел медицинское обследование в расположении мексиканского клуба.
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