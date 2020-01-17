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Украинский «Агробизнес» расторг контракт с футболистом Сикорским из-за поездки в Петербург

Украинский футбольный клуб "Агробизнес" расторг контракт с полузащитником Игорем Сикорским из-за его поездки в Петербург, сообщает в пятницу пресс-служба клуба. "Жаль, но сегодня футбол — это политика.

Без Дацюка, но с Грецким. Почему Матч звезд в Москве рискует стать худшим в истории КХЛ

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги 2020 года является главным праздником хоккейного сезона, в котором примут участие лучшие игроки турнира, в том числе олимпийские чемпионы 2018 года.
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