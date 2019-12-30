Нурмагомедов попытался отговорить Кадырова от боя с Емельяненко

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, комментируя возможный бой главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, выразил мнение, что лучше отказаться от этой идеи.