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Он слишком долго думал над предложением грековЭкс-главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не будет работать в АЕК, сообщает журналист «Бизнес Online» Иван Карпов. Эту информацию подтвердил технический директор греческого клуба Илья Ивич.Тамара Воронина: «Ставила перед собой задачу работать на рубеже, но, к сожалению, допустила промахи»Российская биатлонистка Тамара Воронина подвела итоги выступления в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.«Арсенал» – «Брайтон». 05.12.2019. Прогноз и ставки на матчУ «Арсенала» очень много проблем, что уход Унаи Эмери не разрешил даже часть вопросов. 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Итальянец является ключевым кандидатом на пост тренера АЕК, сообщает Sport-fm.gr. Со специалистом ведутся переговоры.НХЛ. Записи матчейКалгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Баззер Джеймса принес ЦСКА победу над «Жальгирисом» в овертаймеМосковский ЦСКА на своем паркете в овертайме обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:82.рекламаСборная России с рекордом мира выиграла микст-эстафету 4×50 м на чемпионате ЕвропыСборная России по плаванию на чемпионате Европы на короткой воде в Глазго завоевала золото в комбинированной смешанной эстафете 4×50 м.