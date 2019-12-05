НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЛукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газетыЭксперты считают, что исчезнувшую из базы лаборатории информацию можно восстановитьКремль не увидел серьезной угрозы в беспорядках на футбольных матчахЧерногория одолела Испанию на женском ЧМ по гандболуРой Джонс назвал трёх величайших боксёров современностиЛукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газетыНападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.рекламаФанаты «Спартака» призвали уходить с матчей 19-го тура РПЛСпартаковское фанатское объединение «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть матчи 19-го тура российской премьер-лиги на 30-й минуте.С «Челси» сняли запрет на трансферыСпортивный суд в Лозанне сократил срок «бана» английскому «Челси»: теперь «аристократы» вновь могут заявлять новых игроков - уже в ближайшее трансферное окно.В Британии ВАДА призвали запретить россиянам участвовать в соревнованияхКомиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запретить российским спортсменам принимать участие во всех соревнованиях.Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть летС 27 декабря по 8 января на петербургской «Сибур Арене» пройдет новое шоу Большого Московского цирка «OFU. Приземление» – в шоу включили цирковые номера и выступления животных.Косторная допустила ошибку на тренировке перед финалом Гран-приПобедительница двух этапов "Гран-при" Алена Косторная во время тренировочного проката короткой программы в Турине перед финалом серии допустила три ошибки.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЗенит— : —ДинамоНачало в 11:30Чемпионат РоссииАрсенал (Тула)— : —ЛокомотивНачало в 11:30Чемпионат ИспанииВильярреал— : —АтлетикоНачало в 15:00Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —ГертаНачало в 14:30Чемпионат ИталииИнтер— : —РомаНачало в 14:45Весь футболрекламаАгент Слуцкого назвал причину срыва переговоров с греческим АЕКАгент российского тренера Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле рассказал об интересе к специалисту со стороны АЕК. — Да, это правда, что АЕК был заинтересован в Леониде.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Ибрагимович рассказал о своей мести Матерацци за полученную травмуЗлатан ждал мести 4 года. Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал забавный эпизод из своей жизни, который связывает его с итальянским защитником Марко Матерацци.рекламаОвечкину можно возвращаться в «Динамо»?Однако Кэпиталз без особых проблем выиграли что в среду в Сан-Хосе, что в четверг в Лос-Анджелесе 3:1. Роль снайпера взял на себя защитник Карлсон, набравший в последних трех матчах 6 (3+3) очков.Панарин передал привет болельщикам «Коламбуса»Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свист со стороны некоторых болельщиков «Коламбус Блю Джекетс» во время матча этих команд в рамках регулярного чемпионата НХЛ.