Овечкину можно возвращаться в «Динамо»?

Однако Кэпиталз без особых проблем выиграли что в среду в Сан-Хосе, что в четверг в Лос-Анджелесе 3:1. Роль снайпера взял на себя защитник Карлсон, набравший в последних трех матчах 6 (3+3) очков.