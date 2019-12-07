Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Российские биатлонисты прошли лишь четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Первое место заняли норвежские спортсмены обогнавшие российскую команду на 1 минуту 41,4 секунды.