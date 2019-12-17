UFC 245: Усман нокаутировал Ковингтона, Холлоуэй проиграл, а Нуньес и Ян победили. Онлайн-трансляция турнира

Петр просто бомба! В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе прошел UFC 245 – последний номерной турнир в этом году. Промоушен постарался и собрал крутейший кард, в котором было сразу три титульных поединка.