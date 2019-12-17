Александр Логинов: «Йоханнес Бе может взвинтить такой темп, что никто его не может поддержать»

Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями от второго места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Отметим, что для Логинова это 10-й подиум в карьере.