Леонид Слуцкий рассказал, какой российский клуб никогда не возглавил бы

Российский тренер Леонид Слуцкий признался, что никогда не возглавил бы московский «Спартак». По словам специалиста, который раньше работал в ЦСКА, это было бы нечестно и неправильно.