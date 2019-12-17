НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» дома проиграл «Борнмуту»Команда Тутберидзе жестко ответила на заявления Тарасовой и Плющенко в адрес ЗагитовойВЭБ станет основным владельцем ЦСКАФинский вратарь в дебютном матче забил шведам через всю площадку (видео)Фуркад ответил на обвинение партнёра в неспортивном поведении«Челси» дома проиграл «Борнмуту»Встреча прошла на стадионе Стэмфорд Бридж и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых голом отметился Дэн Гослинг (84).рекламаРоссиянин Ян победил американца Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-ВегасеРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе, одержал победу над противником из Соединенных Штатов Юрайей Фейбером.Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении карьерыОлимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры. «Пауза в карьере связана с тем, что в спорте у меня уже все есть.Хоккейная сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого каналаСборная команда России по хоккею выиграла у чехов в матче Кубка Первого канала, победу россияне одержали с серии буллитов, сообщает Газета.ru.Сван выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ, Непряева - 5-яШведская лыжница Линн Сван выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. 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Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Теренс Кроуфорд нокаутировал Эгиса КаваляускасаЧемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд в непростом и зрелищном поединке победил техническим нокаутом в девятом раунде обязательного претендента на титул Эгиса Каваляускаса.рекламаЖулин — о Загитовой: «Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать?»Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал правильным решение Алины Загитовой о приостановлении карьеры.Леонид Слуцкий рассказал, какой российский клуб никогда не возглавил быРоссийский тренер Леонид Слуцкий признался, что никогда не возглавил бы московский «Спартак». По словам специалиста, который раньше работал в ЦСКА, это было бы нечестно и неправильно.