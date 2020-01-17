Игрок сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Зенит»

Prosports.kz сообщает, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может перейти в петербургский «Зенит». По информации источника, контракт может быть подписан уже этой зимой.