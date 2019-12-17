Де Хеа опубликовал фото с голом «Эвертона», намекнув на фол

Большунов и Устюгов - в погоне за Клэбо: в отсутствие лидера Кубка мира на 15-км спринте к нему могут подтянуться ближайшие преследователи

В сегодняшнем спринте на 15 км, завершающем этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе, не примет участие лидер сезона Й. Клэбо.