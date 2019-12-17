Малышко зашел на штрафной круг в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко зашел на штрафной круг на стрельбе стоя на третьем этапе эстафеты Кубка мира в Хохфильцене. После третьего этапа лидирует сборная Германии, вторыми идут норвежцы.