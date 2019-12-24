НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНаиль Умяров: «Сразу поняли, что от нас хочет Тедеско»Федор Емельяненко: «Брат для меня мертв»Россиянки уступили Канаде в овертайме на МЧМ-2020Исполком ОКР поддержал позицию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с отстранением России на 4 годаТренер сборной Чехии: по первым прогнозам Лаука выбыл до конца турнираНаиль Умяров: «Сразу поняли, что от нас хочет Тедеско»Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что команда сразу поняла требования главного тренера Доменико Тедеско. — Сколько времени ушло на адаптацию к требованиям Доменико Тедеско?реклама«Готовь перчатки, Рамзан!»: Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бойВидеообращение к своему противнику спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.Ярославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.МЮ разгромил «Ньюкасл»"Манчестер Юнайтед" во встрече 19-го тура АПЛ одержал волевую победу над "Ньюкаслом".Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате РоссииНа чемпионате России по фигурному катанию, который с 26 по 29 декабря проходит в Красноярске, завершился первый соревновательный день. Последними показали свои короткие программы спортивные пары.Биатлонистка Ульяна Кайшева заняла первое место на «Ижевской винтовке»В Ижевске по итогам индивидуальной гонки на дистанции 15 км первое место заняла биатлонистка Ульяна Кайшева. Об этом сообщает портал sportur.ru.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер0 : 0ЛиверпульИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииРединг0 : 0Куинз Парк РейнджерсИдёт 1-й таймЧемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс1 : 2УимблдонЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаЧемпионат России по фигурному катанию, старт МЧМ по хоккею, «Лестер» - «Ливерпуль» в АПЛ. Спортивная ТВ-программа на 26 декабряProstoProSport представляет спортивную ТВ-программу на 26 декабря. Главное на сегодня: 10:00. Фигурное катание.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Навка о Загитовой: «Это лучик света, который озарил зал. Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом»Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о подготовке Алины Загитовой к выступлениям в ее ледовом шоу «Спящая красавица». «У нее все получается: и образ, и техника.рекламаИтудис: игру с «Миланом» нельзя назвать домашней для ЦСКАМатч Евролиги против итальянского "Милана", который состоится в Калининграде, нельзя называть домашним для баскетбольного клуба ЦСКА, заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.«Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России"Зенит-Казань" в полуфинальном матче "Финала четырех" в Кубке России одолел кемеровский "Кузбасс" (3:0). Завтра казанцы сыграют в финальном матче. Соперник по финалу определится чуть позднее.