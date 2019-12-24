Наиль Умяров: «Сразу поняли, что от нас хочет Тедеско»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что команда сразу поняла требования главного тренера Доменико Тедеско. — Сколько времени ушло на адаптацию к требованиям Доменико Тедеско?