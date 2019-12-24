НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНаиль Умяров: «Сразу поняли, что от нас хочет Тедеско»«Мне было жарко лежать на льду». Как Загитова дебютировала в шоу «Спящая красавица»В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с санкциями WADAАлександр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда ТрампаВладислав Радимов рассказал о расставании с Булановой, ЦСКА, «Зените» и «Спартаке»Наиль Умяров: «Сразу поняли, что от нас хочет Тедеско»Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что команда сразу поняла требования главного тренера Доменико Тедеско. — Сколько времени ушло на адаптацию к требованиям Доменико Тедеско?рекламаБиатлонистка Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». Кайшева пришла к финишу с результатом 44:57,4 секунды с двумя промахами на огневых рубежах.Объявлен окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020Тренерский штаб молодежной сборной России объявил окончательную заявку на МЧМ-2020, сообщает официальный сайт ФХР.Игнатов без падений исполнил короткую программу с двумя четверными на ЧРФигурист Макар Игнатов без падений исполнил короткую программу на чемпионате России.Федор Емельяненко: От Джексона может прилететь там, где не ждешьРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко высказался о своем следующем сопернике Куинтоне Джексоне. Бой пройдет в Сайтаме 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.Путин вышел на лед на Красной площадиПрезидент России Владимир Путин принял участие в матче "Ночной хоккейной лиги" на катке на Красной площади. На лед вышли две команды: "Красные" и "Белые".ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаДва хоккеиста ярославского «Локомотива» сыграют на Матче звезд КХЛВ состав команды дивизиона Тарасова на Матч звезд КХЛ 2020 вошли голкипер ярославцев Илья Коновалов и нападающий Стефан Да Коста. 18 января состоится мастер-шоу, на следующий день — турнир.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир