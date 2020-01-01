Жоржиньо: «Молодость не может быть оправданием для игроков „Челси“»

Василий Березуцкий: «Табу? „Спартак“ – сразу нет. По мне, это предательство»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак». «Табу? «Спартак» – сразу нет.