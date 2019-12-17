Лестер - Норвич: прогноз Яна Беляева 14 декабря 2019

Лестер принимает на своём поле Норвич и я поставлю на то , что хозяева матча не проиграют этот матч . Лестер сейчас показывает очень хороший футбол и не зря идут на втором месте.