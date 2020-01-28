Состав сборной России по биатлону в следующем сезоне может сократиться с 16 до 8 человек

Глава Союза биатлонистов России (СБР) сообщил, что число спортсменов, которые будут проходить централизованную подготовку к новому сезону в составе сборной России, может сократиться вдвое, если СБР предпочтет проводить все тренировочные меры за рубежом.