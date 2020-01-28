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Немецкий чиновник обиделся на русских, забравших все золото чемпионата по фигурному катанию

Доминированием российских фигуристок на чемпионате Европы 2020 остался недоволен директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф. Он подверг сомнению спортивное будущее спортсменок России.
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Состав сборной России по биатлону в следующем сезоне может сократиться с 16 до 8 человек

Глава Союза биатлонистов России (СБР) сообщил, что число спортсменов, которые будут проходить централизованную подготовку к новому сезону в составе сборной России, может сократиться вдвое, если СБР предпочтет проводить все тренировочные меры за рубежом.
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