«Барселона» в гостях проиграла «Валенсии», Альба забил автогол

В 21-м туре испанской Примеры «Барселона» на выезде проиграла «Валенсии» со счетом 0:2. Оба гола были забиты после перерыва, но хозяева могли выйти вперед еще в первом тайме.