«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в контрольном матче

"Зенит" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре уступил "Зальцбургу" - 3:6. Александр Кокорин снова вывел команду на поле в качестве капитана.