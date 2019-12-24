Букмекеры оценили шансы «Лестера» обыграть «Ливерпуль» в матче АПЛ

Сегодня в 23:00 мск «Ливерпуль» встретится с «Лестером» в матче чемпионата Англии. Поединок 19-го тура состоится в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Уолкерс».