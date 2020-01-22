«В кулуарах кто-то договорился». По некоторым данным, Александр Кокорин отказывается переходить в ФК «Сочи»

Как сообщал «Югополис», 21 января во многих СМИ, в том числе и профильных, появилась информация о том, что Александр Кокорин перешел в ФК «Сочи» на правах аренды и остаток сезона проведет в сочинском клубе.