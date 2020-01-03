«Россия ничем не удивила». Шведский тренер высказался о полуфинале МЧМ

Главный тренер сборной Швеции Томас Монтен — о полуфинале МЧМ против России (4:5 ОТ). — Я был согласен с удалением Хегландера. Там было 5+20.