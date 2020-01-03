НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Эспаньол» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМВладислав Третьяк — о победе сборной России в полуфинале МЧМ: «В таких матчах рождаются чемпионы!»Сборная России выгрызла себе финал. Но в матче за золото нужно быть готовым к поражениюШвед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ«Эспаньол» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00В 19-м туре Ла Лиги «Эспаньол» играет с «Барселоной». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени. Таблица Ла Лиги Статистика Ла ЛигирекламаРоссийские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мираСборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.Брянский лыжник Большунов потерял лидерство в общем зачете «Тур де Ски»Сайт телеканала «Городской» уже рассказывал, что уроженец Брянщины Александр Большунов участвует в знаменитой лыжной многодневке «Тур де Ски».«Монако» выиграл первый матч при Морено. Но все было плохоКоманда Александра Головина победила «Реймс» в Кубке Франции.Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука. Об этом сообщает официальный сайт команды.ВАДА назвало размер ежегодного взноса РоссииСумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более 1 млн доллларов, следует из бюджета, в котором закреплена сумма взносов.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеПерерывЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаМанчестер Сити2 : 1Порт-ВейлПерерывКубок Англии1/32 ФиналаЛестер2 : 0УиганПерерывЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаМарсель Консола2 : 1Родез АвейронИдёт 2-й таймКубок Франции1/32 ФиналаАнгулем-Шарант2 : 1ШалланИдёт 2-й таймЕще 15Чемпионат ПортугалииБелененсиш0 : 3БрагаИдёт 1-й таймЕще 3Весь футболреклама«Россия ничем не удивила». Шведский тренер высказался о полуфинале МЧМГлавный тренер сборной Швеции Томас Монтен — о полуфинале МЧМ против России (4:5 ОТ). — Я был согласен с удалением Хегландера. Там было 5+20.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир