Казахстан обыграл Германию во втором матче за право остаться в высшем дивизионе МЧМ

Во втором матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана обыграла команду Германии (4:1). В первом матче казахи уступили немцам со счетом 0:4. Серия продлится до двух побед.