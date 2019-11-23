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Хоккейное сумасшествие в Питтсбурге. 14 шайб за матч, 5 очков Малкина, дикий камбэк «Пингвинз»

Когда в календаре игрового дня Национальной хоккейной лиги значится 13 матчей, сделать правильный выбор становится очень непросто. Если, конечно, ты не фанат какого-то определенного клуба.
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Астана
 : 
Манчестер Юнайтед
Начало в 10:50
Лига Европы
Групповой этап
Краснодар
 : 
Базель
Начало в 10:50
Лига Европы
Групповой этап
Трабзонспор
 : 
Хетафе
Начало в 10:50
Лига Европы
Групповой этап
Ференцварош
 : 
Эспаньол
Начало в 12:55
Лига Европы
Групповой этап
АЗ
 : 
Партизан
Начало в 12:55
Лига Европы
Групповой этап
Бешикташ
 : 
Слован (Братислава)
Начало в 12:55
Лига Европы
Групповой этап
Брага
 : 
Вулверхэмптон
Начало в 12:55
Лига Европы
Групповой этап
Истанбул
 : 
Рома
Начало в 12:55
Еще 16
Весь футбол
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Россияне смогут выступать под флагом страны на некоторых крупных турнирах

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что при возможном отстранении России спортсмены национальной сборной смогут выступать по флагом РФ на многих крупных международных соревнованиях.

НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес – Виннипег
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Эдмонтон – Ванкувер
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Колорадо – Чикаго
Яндекс.Эфир
Сент-Луис – Питтсбург
Яндекс.Эфир
Аризона – Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Торонто – Баффало
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй – Каролина
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
Яндекс.Эфир
Флорида – Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Детройт – Вашингтон
Яндекс.Эфир
Калгари – Оттава
Яндекс.Эфир
Монреаль – Филадельфия
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Даллас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Каролина — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Коламбус — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
Баффало – Торонто
Яндекс.Эфир
Анахайм — Виннипег
Яндекс.Эфир
Миннесота — Оттава
Яндекс.Эфир
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе – Виннипег
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:39:18
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:32
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:59
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
02:34:13
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:34:21
Коламбус — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:33:53
Баффало — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
Яндекс.Эфир
02:42:08
Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:35:25
Даллас — Вегас. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:49:50
Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:48:20
Питтсбург — Калгари. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:39:22
Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:33:55
Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:48:00
Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:33:45
Коламбус — Оттава. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:51:40
Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019
Яндекс.Эфир
02:33:55
Детройт — Каролина. 25.11.2019
Яндекс.Эфир
02:38:15
Флорида — Баффало. 25.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:10
Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:37:40
Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:40:18
Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
03:02:26
Даллас — Чикаго. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:54:15
Виннипег — Коламбус. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:44:31
Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:40:04
Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:51:37
Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:52:18
Колорадо — Торонто. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:45
Каролина — Флорида. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:54:39
Бостон — Миннесота. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:43:58
Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:52:08
Филадельфия — Калгари. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:57:24
Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:33
Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:44:45
Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
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