Бутырская о провале Загитовой, «женском» катании Косторной и четверных Трусовой

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта в финале Гран-при и совершили скачок вперёд. Об этом в интервью RT заявила чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская.