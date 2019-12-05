В ОКР рассказали, как российские спортсмены могут попасть на Олимпиаду-2020 вопреки ВАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены будут представлять команду ОКР на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.