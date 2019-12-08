Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Румыния — Россия. 08.12.2019. Где смотреть матч онлайн

В воскресенье, 8 декабря, в Японии будут сыграны матчи первого тура второго группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин. В одном из них встретятся сборные Румынии и России.