«Клака Загитовой возмутительна. Нельзя позволить ей победить». Уткин заступился за Тарасову

Известный спортивный блогер и журналист Василий Уткин высказался о главном скандале последних дней в фигурном катании, после которого заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову хотят отстранить от комментирования фигурного катания на ТВ.