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Прогнозы и ставки букмекеров на матч Астон Вилла – ЛиверпульВо вторник, 17 декабря, в 22:45 (МСК) состоится четвертьфинальный матч Кубка английской лиги между футбольными клубами Астон Вилла и Ливерпуль. Игра пройдет в Бирмингеме на поле стадиона «Вилла Парк».Уроженец Кузбасса Головин попал в заявку «Монако» на 1\8 финала Кубка лигиКузбасский футболист может попасть в матч финала Кубка лиги в Монако, о чем стало известно из заявки команды.Антон Шипулин: «В биатлоне тоже достаточно интриг, но в нашем виде спорта стараются не выносить сор из избы»Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал последние события в российском фигурном катании. – За фигурным катанием, признаюсь, не очень слежу, больше за биатлоном все-таки.«СКА-1946» вновь сильнее в овертаймеДвенадцатой победе быть. 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Обнародованы итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, прошедшей 16 декабря в Швейцарии.