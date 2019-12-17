«Грета Тунберг – великолепна. Было бы круто с ней пообщаться». Себастьян Самуэльссон, каким вы его не знали

Почти все интервью шведского биатлониста российским СМИ посвящены решениям ВАДА по отношению к нашей стране. Мы задали Себастьяну более 30 случайных вопросов, и только один из них – про допинг.