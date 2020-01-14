Гурьев: биатлонистки не были готовы к стрельбе с 30-й установки

Российские биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина не были готовы к тому, что будут стрелять с крайних установок во время масс-старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, заявил РИА Новости тренер женской сборной Леонид Гурьев.