НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Семак пошёл войной на «Газпром» и может лишиться работы. Всё из-за Кокорина

Эпопея с арендой Кокорина в "Сочи" началась вчера утром, когда южный клуб объявил в своих соцсетях о переходе футболиста, а генеральный директор Дмитрий Рубашко подтвердил эту информацию в СМИ.

Полузащитник «Спартака» Бакаев сообщил о переходе в казанский «Рубин»

Солтмурад Бакаев, младший брат футболиста московского «Спартака» Зелмихана Бакаева, сообщил, что перешел из красно-белого клуба, воспитанником которого является, в казанский «Рубин».

Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов продлили контракты с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба. Все футболисты заключили пятилетние соглашения.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Лестер
 : 
Вест Хэм
Начало в 14:30
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
 : 
Норвич Сити
Начало в 14:30
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
 : 
Бернли
Начало в 15:15
Кубок Испании
1/16 Финала
Эльче
 : 
Атлетик Бильбао
Начало в 13:00
Кубок Испании
1/16 Финала
Ибица
 : 
Барселона
Начало в 13:00
Еще 6
Кубок Италии
Четвертьфинал
Ювентус
 : 
Рома
Начало в 14:45
Кубок Турции
1/8 Финала
Гезтепе
0 : 0
Антальяспор
Идёт 1-й тайм
Кубок Турции
1/8 Финала
Касымпаша
3 : 2
Аланьяспор
Завершён
Еще 1
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

02:45:00
Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:50
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:41:45
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:35:10
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
02:37:30
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:38:52
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:34
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
02:35:05
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:24:40
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:46:20
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:39:30
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
02:36:10
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
02:39:45
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:20
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:57:30
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
02:44:30
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
02:38:10
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:26:40
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:10
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир

Свищев предположил, что в Британии допинг поощряется на государственном уровне

Отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) выдать WADA допинг-пробы своего легкоатлета говорит об одном: употребление допинга поощряется в стране на государственном уровне.
реклама