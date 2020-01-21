Семак пошёл войной на «Газпром» и может лишиться работы. Всё из-за Кокорина

Эпопея с арендой Кокорина в "Сочи" началась вчера утром, когда южный клуб объявил в своих соцсетях о переходе футболиста, а генеральный директор Дмитрий Рубашко подтвердил эту информацию в СМИ.