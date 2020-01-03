Конор Макгрегор: «Я победил Хабиба со счетом 3:1»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил уверенность, что он доминировал в бою с нынешним обладателем пояса в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.