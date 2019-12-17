Влашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемВлашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»Московский ЦСКА перейдет под контроль государства после передачи госкомпании 75% акцийНаши девушки - лидеры эстафеты Хохфильцена. Остался один этап. Прямая трансляцияСборная России снялась с ЧМ по киберспорту из-за нехватки едыБой Пётр Ян — Юрайя Фейбер, UFC 245, 14 декабря 2019 годаВлашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, комментируя итоги первой части сезона-2019/2020, считает, что его клуб в состоянии включиться в чемпионскую гонку, несмотря на солидное отставание от «Зенита».рекламаЗагитова остается в сборной России по фигурному катаниюОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.Финляндия одержала победу над Швецией в матче Кубка Первого каналаСборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала.Юрист: Гинер не может исполнять обязанности члена исполкома и финансового комитета РФСИзвестный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал корреспонденту «РБ-Спорт» решение комитета по этике РФС отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности на три месяца.Взвешивание UFC 245: Ян и Фэйбер показали одинаковый вес, Альдо уложился в легчайший весВ Лас-Вегасе состоялось взвешивание участников UFC 245, который пройдет 14 декабря.Приятный финиш Логинова в спринте, который взял бронзу, а претендовал на сереброАлександр чисто отработал рубежи, но чуть уступил в скорости Йоханнесу Бё и Симону Дестье.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —УотфордНачало в 07:30Чемпионат АнглииЛестер— : —Норвич СитиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииГранада— : —ЛевантеНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —БарселонаНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБавария— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛеччеНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаUFC официально утвердила бой Хабиба и Фергюсона, он пройдёт на турнире UFC 249Пресс-служба UFC опубликовала первый официальный постер поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона организации Тони Фергюсона.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Нападающий «Локомотива» стал автором победного буллита за олимпийскую сборную страныНападающий «Локомотива» Павел Кудрявцев стал автором победного буллита за олимпийскую сборную страны. Россияне одолели Словакию на турнире в Швейцарии.рекламаРоссийских спортсменов могут отстранить от соревнований даже под нейтральным флагомWADA может запретить спортсменам из России выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.