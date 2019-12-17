Влашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, комментируя итоги первой части сезона-2019/2020, считает, что его клуб в состоянии включиться в чемпионскую гонку, несмотря на солидное отставание от «Зенита».