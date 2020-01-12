Джокович помог сборной Сербии стать чемпионом ATP Cup

Сильва отдал 21 голевой пас на Агуэро в АПЛ. Только Лэмпард чаще пасовал на Дрогба

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва отдел голевую передачу на форварда Серхио Агуэро в матче 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (6:1). Это 21-й голевой пас испанца на аргентинца в матчах Премьер-лиги.