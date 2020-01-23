«Зенит» продал Матиаса Краневиттера в мексиканский «Монтеррей»

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за восемь миллионов евро. В текущем сезоне Краневиттер провел четыре матча и не отметился результативными действиями.