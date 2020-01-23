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В социальных сетях обсуждают победу Горячкиной над китайской шахматисткой

В двенадцатой партии турнира за мировую шахматную корону россиянка Александра Горячкина обыграла соперницу и таким образом, сравняла счёт в серии, переведя матч на тай-брейк.

15-летняя Гауфф выбила Осаку с Австралиан опен

Фото:twitter.com/Eurosport_IT Два чрезвычайно важных события произошло на Австралиан опен: Серена проиграла, а 15-летняя Кори Гауфф сенсационно выбила прошлогоднюю победительницу Наоми Осаку - по сути это можно назвать сменой поколений в американском женском теннисе.
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