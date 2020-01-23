НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Локомотив» ведёт переговоры о переходе Алексея Миранчука за границуВратарь КХЛ начал радоваться раньше времени и лишил свою команду победыГлушаков: меня поддерживал Овечкин, но я не прощаю предателейПервый Евро без Медведевой и Загитовой за 4 года: что дала их эпоха фигурному катанию?Эдвина Стравера перевезли в Нидерланды«Локомотив» ведёт переговоры о переходе Алексея Миранчука за границуГенеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о работе по поводу перехода полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в зарубежный клуб.реклама«Зенит» продал Матиаса Краневиттера в мексиканский «Монтеррей»Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за восемь миллионов евро. В текущем сезоне Краневиттер провел четыре матча и не отметился результативными действиями.В социальных сетях обсуждают победу Горячкиной над китайской шахматисткойВ двенадцатой партии турнира за мировую шахматную корону россиянка Александра Горячкина обыграла соперницу и таким образом, сравняла счёт в серии, переведя матч на тай-брейк.15-летняя Гауфф выбила Осаку с Австралиан опенФото:twitter.com/Eurosport_IT Два чрезвычайно важных события произошло на Австралиан опен: Серена проиграла, а 15-летняя Кори Гауфф сенсационно выбила прошлогоднюю победительницу Наоми Осаку - по сути это можно назвать сменой поколений в американском женском теннисе.Плющенко высказался о триумфальном выступлении АлиеваТриумф наших фигуристов на чемпионате Европы в Австрии. В мужском одиночном катании золото завоевал Дмитрий Алиев. Такой успех у России впервые с победы Евгения Плющенко в 2012-м году.Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игрыТрех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболреклама«Млада Болеслав» подтвердила переговоры с московским клубом по Комличенко«Млада Болеслав» отреагировала на слухи о том, что нападающий Николай Комличенко близок к уходу из клуба.