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«Барселона» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Sport24 на полуфинал Суперкубка Испании

9 января станет известен второй финалист выездного Суперкубка Испании. После яркого футбола в исполнении «Реала» арабские любители футбола ждут чего-то подобного и от матча «Барселоны».
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