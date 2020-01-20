Александр Великий: Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по числу голов

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 НХЛ, сообщает телеканал «МИР 24».