Месси – первый игрок, забивающий в Ла Лиге 16 лет подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил единственный мяч в игре с «Гранадой» (1:0). Этот гол стал для аргентинца первым в Ла Лиге в 2020 году.