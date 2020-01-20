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Сальвадор
0 : 1
Исландия
Завершён
Чемпионат Англии
Бернли
2 : 1
Лестер
Завершён
Чемпионат Англии
Ливерпуль
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Завершён
Чемпионат Испании
Мальорка
4 : 1
Валенсия
Завершён
Чемпионат Испании
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
Завершён
Чемпионат Испании
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
Завершён
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Чемпионат Германии
Герта
0 : 4
Бавария
Завершён
Чемпионат Германии
Падерборн
1 : 4
Байер
Завершён
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