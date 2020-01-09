Норвежка Рейселанд выиграла спринт в Оберхофе, россиянки не попали в топ-10

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 22 минуты 4,9 секунды.