Россия без евровесны: последние клубы вылетели из еврокубков

В весенней стадии еврокубковых турниров в сезоне-2019/20 не будет ни одного российского клуба. "Краснодар" оставался последней командой, имевшей шансы на попадание в весеннюю стадию еврокубков.