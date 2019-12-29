Альтернативная Олимпиада без политики, коррупционеров из МОК и WADA – для чего это надо?

Создание альтернативы МОК и WADA может дать шанс на возвращение мирового спорта в русло Олимпийской хартии Введённые Всемирным антидопинговым агентством (WADA) необоснованные санкции в отношении российских спортсменов, выразившиеся в запрете на участие в олимпиадах и прочих международных соревнованиях под национальным флагом сроком на четыре года, стали ярким проявлением кризиса в международном спортивном движении.