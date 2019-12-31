НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемУЕФА представил символическую сборную открытий Лиги чемпионовОпубликовано видео с Загитовой на автограф-сессииФедору Емельяненко напомнили о неспортивных бояхШубенков, Ласицкене и Сидорова отреагировали на ответ ВФЛАГлава ВАДА: мы показали готовность бороться с беспрецедентным жульничеством со стороны РФУЕФА представил символическую сборную открытий Лиги чемпионовСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена игроков, ставших главными открытиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом 31 декабря сообщается на сайте организации.рекламаСергей Голубович уверен в победе России над Германией на МЧМГлавный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович накануне заключительного матча группового раунда молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии поделился своими ожиданиями от предстоящего матча и дал объяснение большому количеству удалений у россиян.В футболе могут изменить правило офсайдаВ Международной федерации футбола (FIFA) задумались о корректировке правила офсайда. Об этом сообщает The Times.Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона на Bellator 237Победа россиянина была оформлена уже в первом раунде боя.Слепов, Филимонов и Иванов отобрались на Кубок IBU, Мухамедзянов – нетРоссийские биатлонисты Алексей Слепов, Вадим Филимонов и Дмитрий Иванов отобрались на Кубок IBU по итогам «Ижевской винтовки».Брянец Александр Большунов вышел на старт гонки в итальянском ТолбахеОн выступит под 68 номером Сегодня, 31 декабря, в итальянском Толбахе стартовал второй этап элитной многодневки «Тур де Ски». Мужчинам предстоит на время преодолеть 15 км свободным стилем.ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаТренер сборной Чехии: «Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки»Тренер молодежной сборной Чехии Патрик Элиаш высказался о турнирных раскладах в квинтете B перед заключительным днем группового этапа чемпионата мира. — В нашей группе любой может обыграть любого.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. 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Его слова приводит Bloody Elbow.рекламаАндрей Буяльский: «Думал, будет тяжелее, но финны дали нам полное движение»Нападающий молодёжной сборной Казахстана Андрей Буяльский прокомментировал матч против Финляндии. - Когда сравняли счёт, почувствовали, что можно играть и с финнами? - Да.