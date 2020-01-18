НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» и «Зенит» выступили против расширения РПЛ до 18 клубовПухкало — 47-й в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Нове МестоМОК и МПК присоединились к процессу между WADA и РУСАДАУ Серроне куча рекордов в UFС. Но по сравнению с Макгрегором он нищийХет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»«Спартак» и «Зенит» выступили против расширения РПЛ до 18 клубовВ четверг, 16 января, общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение о расширении чемпионата России до 18 команд со следующего сезона.реклама19-летний Холанн оформил хет-трик за 23 минуты в дебютном матче за «Боруссию»Норвежский нападающий Эрлинг Холанн забил через три минуты после выхода на поле в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию» в 18-м туре бундеслиги.Наши биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мираНаши биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге..«Ман Сити» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас», забив в свои ворота на 90-й минутеВ матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал лондонский «Кристал Пэлас».Сборная России по хоккею обыграла Канаду на юношеской ОлимпиадеНа юношеских Олимпийских играх выступают молодые спортсмены, чей возраст не превышает 16-ти лет. Сборная России разгромила главных фаворитом хоккейного соревнования Канаду со счетом: 6:2.Хорватский защитник попрощался с ЦСКАЗащитник Звонимир Шарлия обратился к московскому ЦСКА на своей странице в Instagram. 23-летний футболист поблагодарил команду и пожелал удачи «армейцам» в будущем. «Я наслаждался каждой секундой с вами.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииСассуоло0 : 1ТориноИдёт 1-й таймЕще 2Весь футболрекламаСлуцкий, Дзюба и Кокорин устроили словесную перепалку в InstagramГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram новый пост. В нём он решил сравнить внешнее сходство игроков казанского клуба с другими футболистами.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир «Реал» – «Севилья». 18.01.2020. Где смотреть матч онлайнВ субботу, 18 января, в матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» примет «Севилью». Последняя игра между этими командами, которая состоялась 22 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридцев.реклама