Овечкин в матче НХЛ хет-триком ответил на удар в лицо клюшкой

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" со счётом 5:2. Победу команде принёс её капитан Александр Овечкин. Россиянин в этой игре сделал хет-трик.